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Второй резервуар загорелся на нефтебазе в Тамбовской области

Второй резервуар вспыхнул на нефтебазе в Тамбовской области после атаки БПЛА ВСУ

Второй резервуар загорелся после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По предварительным данным, нефтебаза была атакована двумя дронами.

«Нефтебазу в селе Платоновка, по предварительной информации, атаковали два дрона, один был сбит», — сказал источник агентства.

20 июня губернатор региона Максим Егоров сообщил, что рано утром на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области случился хлопок и возгорание резервуара, предположительно, в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Telegram-кана Baza также сообщает, что нефтебазу «Лукойла» в поселке Энем в Адыгее, по предварительным данным, атаковали с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 18 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Азовском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Ранее ВСУ попытались атаковать металлургический комбинат в Липецке.

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