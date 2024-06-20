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Москвичам спрогнозировали дожди рекордной силы

Синоптик Позднякова: дожди рекордной силы пройдут в Москве 20 июня

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Во второй половине дня в четверг, 20 июня, в Москве пройдут дожди рекордной силы. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Количество осадков может достичь 40 мм за сутки. Через Московскую область пройдет холодный атмосферный фронт с волной. Первая порция дождей ожидается утром, с шести часов и позже. Потом короткий перерыв. А основные дожди прольются после 12 часов дня», — сообщила эксперт.

При этом, по ее словам, в пятницу, 21 июня, осадков будет меньше, поэтому можно рассчитывать на «существенное» улучшение погоды. Синоптик добавила, что предстоящие выходные, 22 и 23 июня, может выпасть не более 1-2 мм осадков, сильные дожди в эти дни не ожидаются. Однако температура воздуха в субботу и воскресенье днем составит +20…+22°C, заключила Позднякова.

Накануне Татьяна Позднякова говорила, что 20 июня столицу вновь накроют дожди, местами сильные ливни, которые будут сопровождаться грозами. Температура воздуха, по словам синоптика, опустится ниже нормы.

Ранее метеоролог назвала причину частых гроз в Москве.

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