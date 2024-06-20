Россиянам рассказали об этапах подготовки к собеседованию

Результат собеседования при трудоустройстве в первую очередь зависит от подготовки кандидата. Она включает в себя несколько этапов, первый из которых – изучение полной информации о компании-нанимателе, рассказала RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

Изучение будущего места работы не должно ограничиваться общими данными – важно узнать о ценностях, миссии организации, а также выяснить, чем отличается ее корпоративная культура, отметила специалист.

«Получив информацию, кандидат будет увереннее чувствовать себя на встрече. Также это поможет в принятии решения о том, подходит ему компания или нет», – пояснила она, добавив, что владение такой информацией также подтвердит заинтересованность кандидата в работе.

Второй этап подготовки к собеседованию – это продумывание ответов на стандартные вопросы, а также презентации навыков, опыта и достижений. Начинать рассказ о себе Семеренко посоветовала с образования и разных курсов по повышению квалификации. Далее нужно остановиться на профессиональных достижениях, параллельно говоря о компетенциях, которые помогли их добиться.

На третьем этапе подготовки кандидату нужно продумать вопросы, которые он будет задавать руководству компании, считает карьерный эксперт. Она порекомендовала в числе прочего спросить нанимателя о графике, обязанностях, возможных переработках. Вопросы о зарплате, по мнению эксперта, лучше отложить и задать в самом конце беседы – так наниматель поймет, что мотивация кандидата продиктована не только финансовыми ожиданиями.

Специалисты также отмечают, что самопрезентация на собеседовании должна длиться 3-5 минут, сам рассказ следует подстроить под нужды компании, в которой кандидат планирует работать. Заканчиваться самопрезентация должна рассказом об ожиданиях от новой работы.

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