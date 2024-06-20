Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали об этапах подготовки к собеседованию

Карьерный эксперт Семеренко: перед собеседованием нужна особая подготовка

close
100%
Shutterstock/Ilona Kozhevnikova

Результат собеседования при трудоустройстве в первую очередь зависит от подготовки кандидата. Она включает в себя несколько этапов, первый из которых – изучение полной информации о компании-нанимателе, рассказала RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

Изучение будущего места работы не должно ограничиваться общими данными – важно узнать о ценностях, миссии организации, а также выяснить, чем отличается ее корпоративная культура, отметила специалист.

«Получив информацию, кандидат будет увереннее чувствовать себя на встрече. Также это поможет в принятии решения о том, подходит ему компания или нет», – пояснила она, добавив, что владение такой информацией также подтвердит заинтересованность кандидата в работе.

Второй этап подготовки к собеседованию – это продумывание ответов на стандартные вопросы, а также презентации навыков, опыта и достижений. Начинать рассказ о себе Семеренко посоветовала с образования и разных курсов по повышению квалификации. Далее нужно остановиться на профессиональных достижениях, параллельно говоря о компетенциях, которые помогли их добиться.

На третьем этапе подготовки кандидату нужно продумать вопросы, которые он будет задавать руководству компании, считает карьерный эксперт. Она порекомендовала в числе прочего спросить нанимателя о графике, обязанностях, возможных переработках. Вопросы о зарплате, по мнению эксперта, лучше отложить и задать в самом конце беседы – так наниматель поймет, что мотивация кандидата продиктована не только финансовыми ожиданиями.

Специалисты также отмечают, что самопрезентация на собеседовании должна длиться 3-5 минут, сам рассказ следует подстроить под нужды компании, в которой кандидат планирует работать. Заканчиваться самопрезентация должна рассказом об ожиданиях от новой работы.

Ранее россиянам рассказали, какие вопросы нужно задать работодателю на собеседовании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами