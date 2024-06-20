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Бандиты попытались ограбить женщину, но сами оказались в больнице

В Аргентине двое юношей пострадали при попытке ограбить женщину-полицейского

В Аргентине женщина-полицейский защитилась от попытки ограбления, открыв огонь из табельного оружия. Об этом пишет La Noticia de Quilmes.

Попытка ограбления, попавшая на камеру видеонаблюдения, произошла 12 июня в городе Кильмес. Двое молодых людей на мотоцикле преградили дорогу женщине-полицейскому, которая была не при исполнении и одета в гражданскую одежду.

Сначала офицер испугалась, но затем достала табельное оружие и произвела три выстрела. Она не пострадала и сумела спугнуть нападавших. Через несколько минут после инцидента в больницу был доставлен молодой человек, похожий по приметам на одного из преступников.

Спустя несколько часов стало известно о поступлении в больницу соседнего города Рафаэль Кальсада еще одного мужчины, также с ранением, в данном случае — ссадиной левой руки. В итоге обоих подозреваемых в возрасте 18 и 19 лет арестовали.

Ранее находившийся в розыске россиянин избил и ограбил 79-летнего таксиста.

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