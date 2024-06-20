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СМИ сообщили, что нефтебазу «Лукойла» в Адыгее атаковали четырьмя беспилотниками

Baza: нефтебазу «Лукойла» в поселке Энем, предварительно, атаковали четыре БПЛА

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Телеграм-канал «Типичный Энем»

Нефтебазу «Лукойла» в поселке Энем в Адыгее, по предварительным данным, атаковали с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Атака началась в 2:40 утра», — говорится в публикации.

В результате падения четырех БПЛА случился взрыв, загорелся металлокаркасный склад присадок бензина АИ-95.

Площадь возгорания составила более 1000 квадратных метров. В 6 утра пожар удалось потушить. На месте осуществляют работу оперативные службы и следователи.

Новость дополняется.

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