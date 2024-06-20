Суд начал рассматривать дело гражданки США о госизмене

Свердловский областной суд 20 июня начал рассмотрение дела гражданки России и США Ксении Карелиной, обвиняемой в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что процесс проходит в закрытом режиме, представителей СМИ запустили в зал суда только на 15 минут протокольной съемки перед заседанием. Дело американки рассматривает судья Андрей Минеев, который 26 июня также приступит к процессу над журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, обвиняемым в шпионаже.

О задержании девушки стало известно 20 февраля. По данным ФСБ РФ, 33-летняя гражданка США и РФ с февраля 2022 года по собственному желанию осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которая в дальнейшем на эти средства покупала предметы тактической медицины, экипировку, средства поражения и боеприпасы для ВСУ.

Гершкович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте прошлого года собирал в Свердловской области информацию о выпуске военной техники оборонным предприятием АО «НПК «Уралвагонзавод».

Ранее молодой человек задержанной за госизмену американки Ксении попросил молиться о ее освобождении.