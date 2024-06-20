В Ялте ребенок забрался на дерево и застрял на высоте двухэтажного дома

В Крыму помощь спасателей потребовалась 14-летней школьнице, которая застряла на дереве на высоте восьми метров. Об этом сообщает Крымская республиканская аварийно-спасательная служба «Крым-Спас».

В экстренные службы обратились очевидцы, они сообщили, что в поселке Гаспра, на высоком дереве сидит ребенок и зовет на помощь. Прибывшие на вызов специалисты, обнаружили, что 14-летняя девочка забралась по стволу дерева на высоту восьми метров, чтобы достать застрявший предмет и не смогла спуститься вниз.

С помощью приставной лестницы, спасатели эвакуировали ребенка на землю. Медицинская помощь ей не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Крыму четверо подростков доплыли до островка посреди Тайганского водохранилища и не смогли вернуться обратно. Инцидент произошел в Белогорском районе Крыма, о детях, застрявших на островке посреди водохранилища, в экстренные службы сообщили очевидцы. Подростки далеко заплыли и не смогли вернуться на берег, оставшись на небольшом участке суши. Спасатели на лодке эвакуировали школьников, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее двое школьников по пояс увязли в грязи в Иркутской области.