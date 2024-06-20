Врио начальника СИЗО в Ростове-на-Дону отстранили от работы

Временно исполняющий обязанности начальник захваченного ранее СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Роман Заболотнев отстранен от работы на время следствия. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Заболотнев получил должность в апреле текущего года. Его предшественник Андрей Мусаев ушел на пенсию 22 апреля, но и в отношении него также инициирована служебная проверка. Сейчас следователями допрашиваются все сотрудники СИЗО-1.

19 июня сообщалось, что захватившие заложников в ростовском СИЗО террористы купили ножовку в самом изоляторе за 2,5 тыс. рублей. По информации Shot, несколько сотрудников СИЗО организовали незаконный канал поставок запрещенных предметов в учреждение.

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГИЛ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

В правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия, что действия преступников координировали извне.

Ранее стало известно, чем вооружены захватившие заложников в СИЗО преступники.