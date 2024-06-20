В Новосибирске задержали бывших сотрудников центра вирусологии «Вектор»

Сотрудники ФСБ задержали бывших сотрудников государственного центра вирусологии «Вектор» в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, задержанных заподозрили в хищениях. Сумма ущерба составила более 6 млн рублей.

По версии следствия, уволенный в 2024 году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему, согласно которой он со своими подельниками перезаключал контракты по заниженной стоимости с коммерческими компаниями на оказание им услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов для обезвреживания в центре вирусологии.

До этого следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого замминистра спорта Красноярского края. В ведомстве пояснили, что мужчина подозревается в мошенничестве и организации растраты. Также следователи возбудили уголовное дело против управляющего спортивным сооружением «Платинум Арена Красноярск», который подозревается в растрате.

Ранее в Москве задержали экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний.