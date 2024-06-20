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Подростка из Чечни задержали во Франции за публикацию террористических материалов в TikTok

Во Франции задержали 15-летнего уроженца Грозного за запрещенные видео в TikTok

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Во Франции арестовали 15-летнего подростка из Чечни за размещение видео с терактами в TikTok. Об этом сообщает Actu17.

По данным прокурора Тура, несовершеннолетний был арестован в городе 11 июня. Перед этим он поделился в социальной сети TikTok несколькими материалами, пропагандирующими террористические акты. La Nouvelle République пишет, что причиной его ареста стал буклет с описанием того, как сделать самодельную бомбу, загруженный в сеть накануне. Также сообщается, что школьник интересовался веществом, регулярно используемым террористами для изготовления «поясов шахида».

Известно, что задержанный родился в городе Грозном. Среди роликов, которые он разместил в общем доступе, были реальные видео с обезглавливанием и флагами Исламского государства (организация запрещена в России) (ИГ). Чеченского подростка обвинили в «распространении изображений, относящихся к совершению преступлений, связанных с преднамеренным посягательством на неприкосновенность личности» и «публичном потворстве актам терроризма». Подозреваемого поместили под судебный надзор с запретом на ночные прогулки, на участие в публичных демонстрациях и на выезд из Франции. Ему также предписано пройти психологическую консультацию.

В мае французские власти задержали 18-летнего выходца из Чечни, подозреваемого в подготовке теракта, который планировался во время Олимпиады 2024 года. Преступление должно было произойти во время футбольного матча в городе Сент-Этьене.

Ранее во Франции арестовали подростка, который хотел «стать мучеником».

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