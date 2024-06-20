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В Крыму мужчина приставал к девочкам на детской площадке

Mash: в Крыму задержан мужчина, пристававший к школьницам на детской площадке

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Shutterstock

В Красноперекопске нетрезвый мужчина приставал к девочкам на детской площадке и трогал их за ягодицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

С заявлением в правоохранительные органы обратились родители двух 11-летних девочек, они сообщили, что к детям приставал незнакомый мужчина. Злоумышленник потрогал школьниц за ягодицы на детской площадке.

Подозреваемого удалось оперативно задержать, выяснилось, что он уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за домогательств по отношению к ребенку. Задержанный объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения, обстоятельства произошедшего устанавливаются, региональный СК проводит проверку.

До этого сообщалось, что в Ленобласти задержали мужчину, который проявлял к детям нездоровый интерес. По предварительным данным, подозрительный человек пытался потрогать детей, играющих на детской площадке в поселке Назия. Это заметил отец шестилетней и девятилетней девочек, которые в тот момент находились на улице, и вмешался в происходящее. Мужчина утверждает, что в ответ на угрозы полицией злоумышленник достал пистолет и стал им размахивать. Подозреваемого задержали, в полиции инцидент пока не комментировали.

Ранее суд дал 7 лет колонии россиянину, домогавшемуся 10-летней девочки в лифте.

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