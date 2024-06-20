«Укрэнерго» сообщило о повреждении энергообъектов в нескольких областях

Энергетические объекты получили повреждения в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Киевской областях», — отмечается в публикации.

Также компания сообщила, что соответствующие объекты инфраструктуры также получили повреждения на территориях Донецкой народной республики, которые продолжают оставаться под контролем Украины.

16 июня глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ближайшие полтора месяца ситуация в энергосистеме Украины «будет гораздо сложнее, чем сегодня».

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Украина импортировала рекордное количество электроэнергии.