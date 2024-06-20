В России планируют расширить выдачу электронных виз

Министерство иностранных дел России внесет предложения по расширению списка стран, граждане которых получат возможность оформить российские электронные визы. Об этом в интервью ТАСС сообщил статс-секретарь — замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Мы смотрим на этот процесс и будем вносить предложения», — сказал он.

Иванов пока не стал называть список стран, граждане которых смогут получать визы такого типа.

«Конкретно пока не хочу говорить, будем прорабатывать», — отметил замглавы российского МИД.

До этого глава консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщил, что граждане Китая лидируют среди иностранных граждан, получивших электронные визы в Россию за последние полгода. Следом за ними идут граждане Германии и Турции. Затем — Индия и Саудовская Аравия.

Система оформления единых электронных виз для иностранных граждан, позволяющая однократный въезд в Россию для туристических, деловых или других целей, начала работу с 1 августа 2023 года. Срок действия визы составляет 60 календарных дней с момента получения, при этом разрешено находиться в России не более 16 дней. Общая стоимость оформления электронной визы составляет около $52 и доступна гражданам 55 стран, включая недружественные.

Ранее в России допустили расширение практики внедрения курортного сбора.