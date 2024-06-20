Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России планируют расширить выдачу электронных виз

Замглавы Иванов: МИД РФ внесет предложения по расширению выдачи электронных виз

close
100%
Shutterstock

Министерство иностранных дел России внесет предложения по расширению списка стран, граждане которых получат возможность оформить российские электронные визы. Об этом в интервью ТАСС сообщил статс-секретарь — замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Мы смотрим на этот процесс и будем вносить предложения», — сказал он.

Иванов пока не стал называть список стран, граждане которых смогут получать визы такого типа.

«Конкретно пока не хочу говорить, будем прорабатывать», — отметил замглавы российского МИД.

До этого глава консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщил, что граждане Китая лидируют среди иностранных граждан, получивших электронные визы в Россию за последние полгода. Следом за ними идут граждане Германии и Турции. Затем — Индия и Саудовская Аравия.

Система оформления единых электронных виз для иностранных граждан, позволяющая однократный въезд в Россию для туристических, деловых или других целей, начала работу с 1 августа 2023 года. Срок действия визы составляет 60 календарных дней с момента получения, при этом разрешено находиться в России не более 16 дней. Общая стоимость оформления электронной визы составляет около $52 и доступна гражданам 55 стран, включая недружественные.

Ранее в России допустили расширение практики внедрения курортного сбора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами