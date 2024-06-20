Экстренные службы получили несколько обращений о взрывах в поселке Афипский на Кубани

Экстренные службы получили четыре обращения от жителей о взрывах в населенном пункте Афипский на Кубани. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

«Четыре обращения было... Взрывы со стороны Афипский», — сказал оператор.

Ночью 20 июня Луганский информационный центр сообщил о взрывах в Луганске.

До этого сообщалось, что в Луганске на месте обстрела жилого дома со стороны украинских войск завершились аварийно-спасательные работы, сотрудники МЧС спасли из-под завалов семь человек.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Однако несмотря на это, в Луганске произошло несколько взрывов. Более того, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд.

В конце мая глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что ВСУ ударили по поселку Юбилейному французскими ракетами Scalp-Eg.

Ранее в Луганске произошло несколько взрывов.