На Украине повреждены несколько энергетических объектов в разных областях

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях после российских ударов на объектах энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

В сообщении уточняется, что пострадали объекты в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на территории, контролируемой Вооруженными силами Украины, в части Донецкой Народной Республики (ДНР).

До этого взрывы произошли в Днепре.

19 июня в Одесской области произошел взрыв.

До этого сообщалось, что Одесса может остаться без скорой помощи, так как водители массово увольняются из-за мобилизации на Украине.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.