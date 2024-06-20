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В России наблюдается удешевление свинины

«Ъ»: в России свинина подешевела на 12 % за май

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В мае текущего года цены на оптовые полутуши свинины в центральной части России снизились на 12 процентов, достигнув отметки в 181 рубль за килограмм, а окорок подешевел на 7,7 процента, он стоит 260 рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

С начала прошлого года цены выросли на 5,9 процента для свинины и на 7,9 процента для окорока. По данным издания, цены на свинину теперь сопоставимы с ценами на курицу. За последний месяц цены на оптовую тушу бройлера увеличились на 5 процентов, достигнув отметки в 179 рублей за килограмм.

В тоже время с начала года картофель в России подорожал почти на 50%. С начала 2024 года цены на картофель выросли на 49,7%, говорят данные Росстата.

Например, за неделю с 28 мая по 3 июня рост цен на него замедлился и составил 6,86% против 9,9% неделей ранее.

В период с 28 мая по 3 июня Росстат зафиксировал повышение цен на баранину (+0,6%), вареные колбасы, мясо кур, говядину (+0,2%), сосиски и сардельки (+0,1%).

Ранее были перечислены способы удешевить мясную продукцию в России.

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