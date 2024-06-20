Кара-Мурзу на полгода перевели в помещение камерного типа

Адвокат Вадим Прохоров (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) перевели на полгода в помещение камерного типа (ПКТ) в ИК-6 в Омской области. Об этом сообщает РБК.

По словам адвоката, формальным поводом для вынесения данного наказания послужило то, что Кара-Мурза в течение нескольких секунд держал руки не за спиной в момент, когда подошел к месту, где по внутренним правилам необходимо положить шапку.

До этого стало известно, что Кара-Мурза получил Пулитцеровскую премию — самую престижную награду США в области литературы, журналистики, музыки и театра — за свои колонки в американской газете The Washington Post.

В статье поясняется, что журналист победил в категории комментариев за свои статьи о президенте России Владимире Путине и вооруженном конфликте между РФ и Украиной.

В настоящее время Кара-Мурза отбывает наказание в омской ИК-7 за публикацию фейков о действиях Вооруженных сил России, государственную измену и участие в работе нежелательной организации. Суд приговорил его к 25 годам заключения в колонии строгого режима. Вину подсудимый не признает ни по одному из пунктов обвинения.

Ранее Верховный суд отложил рассмотрение апелляции приговора Кара-Мурзе за госизмену.