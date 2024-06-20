Судан хочет договориться с Россией о запуске прямых авиарейсов

Посол Судана в Москве Мухаммед Сиррадж заявил, что его страна ведет диалог с Россией об организации прямого авиационного сообщения. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам дипломата, суданская сторона с нетерпением ожидает запуска прямых авиарейсов в Россию. В настоящее время проводятся переговоры с российскими властями. Посол отметил, что лично встретился по этому вопросу с заместителем министра транспорта Российской Федерации.

Сиррадж подчеркнул, что зимой в РФ не выращивается ряд фруктов и овощей. Если между странами будет открыто авиационное сообщение, то Судан готов поставлять такую продукцию в Россию.

В свою очередь, российское дипломатическое представительство в Судане сообщило изданию, что между странами уже несколько лет обсуждается тема запуска прямых авиарейсов. Решению вопроса в значительной степени препятствует идущий в Судане вооруженный конфликт. В частности, аэропорт в столице страны Хартуме был разрушен в результате боев.

До этого сообщалось, что Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом.

Ранее сообщалось, что Россия планирует расширить географию полетов в Африку.