Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Судан хочет договориться с Россией о запуске прямых авиарейсов

Судан и Россия ведут диалог об организации прямого авиасообщения

close
100%
Freepik

Посол Судана в Москве Мухаммед Сиррадж заявил, что его страна ведет диалог с Россией об организации прямого авиационного сообщения. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам дипломата, суданская сторона с нетерпением ожидает запуска прямых авиарейсов в Россию. В настоящее время проводятся переговоры с российскими властями. Посол отметил, что лично встретился по этому вопросу с заместителем министра транспорта Российской Федерации.

Сиррадж подчеркнул, что зимой в РФ не выращивается ряд фруктов и овощей. Если между странами будет открыто авиационное сообщение, то Судан готов поставлять такую продукцию в Россию.

В свою очередь, российское дипломатическое представительство в Судане сообщило изданию, что между странами уже несколько лет обсуждается тема запуска прямых авиарейсов. Решению вопроса в значительной степени препятствует идущий в Судане вооруженный конфликт. В частности, аэропорт в столице страны Хартуме был разрушен в результате боев.

До этого сообщалось, что Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом.

Ранее сообщалось, что Россия планирует расширить географию полетов в Африку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами