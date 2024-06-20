Изготовителей готовой еды в РФ может проверить прокуратура

Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести внеплановые проверки в отношении всех производителей и продавцов готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов питания. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Депутат подчеркнул, что к нему обращаются россияне, которые обеспокоены ситуацией после массовых отравлений готовыми продуктами, ведь они также являются их постоянными покупателями.

Выборный подчеркнул, что причиной подобного инцидента могло стать нарушение технологий приготовления и хранения еды в условиях летней жары. Он отметил, что бизнес, чтобы сократить расходы, экономит на холодильных установках, что недопустимо.

До этого стало известно, что фигуранты дела о массовом отравлении людей фасолью, действовавшие в составе преступной группы, сделали более двух тысяч порций некачественного блюда «Лобио».

Ранее стало известно о попытке фигурантов дела об отравлении в Москве уничтожить улики.