Энергоснабжение в Эквадоре восстановлено на 95% после серьезного сбоя. Об этом написал министр общественных работ Роберто Луке в социальной сети X.

«На национальном уровне, по данным на 18.41 (2.41 мск), энергия уже восстановлена на 95%, — написал чиновник.

Правительство Эквадора планирует полностью восстановить подачу электроэнергии в ближайшие часы.

Энергоснабжение в стране было полностью прервано на несколько часов из-за аварии на линии передачи электроэнергии и последующего отключения генерирующих мощностей.

В столице Кито и других крупных городах произошел транспортный коллапс — метрополитен прекратил свою работу, отключились светофоры и дорожное освещение, а также резко упал интернет и мобильный трафик.

До этого в эквадорских бананах, приехавших в Петербург, нашли 60 кг кокаина. Полицейские нашли белый порошок в контейнере с бананами, который доставила из Эквадора иностранная компания. Получателем груза числится фирма, занимающаяся оптовой продажей фруктов.

Ранее Мехико обратилось в Международный суд ООН из-за действий властей Эквадора.