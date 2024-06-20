Суд не стал повторно амнистировать участника СВО

Участие в СВО с последующей амнистей за убийство, совершенное восемь лет назад, не помогло жителю Орска Руслану Магдиеву избежать реального заключения за новое преступление. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Новое убийство было совершено им вскоре после возвращения из зоны боевых действий, где он служил в составе частной военной компании «Вагнер» с ноября 2022 года. В ходе судебного процесса Магдиев и его защита рассчитывали на условный приговор, учитывая его боевые заслуги.

Руслан Магдиев отбывал свой первый срок в Петрозаводске. В 2016 году его арестовали по обвинениям в убийстве двух или более человек, разбое и краже. Он был приговорен к 9 годам и 11 месяцам тюремного заключения. В 2022 году, находясь в колонии, он присоединился к ЧВК «Вагнер» и участвовал в СВО, за что был помилован и судимость аннулирована.

После окончания контракта и возвращения в Орск в 2023 году, мужчина попал в неприятную ситуацию. В результате драки, случившейся после посещения кафе, он нанес несколько ударов мужчине, который позднее скончался от полученных травм.

Магдиева задержали, свою вину он признал.

Адвокат потерпевшей стороны утверждает, что действия Магдиева не могут быть признаны как неосторожность, а скорее имели характер убийства, так как удары были нанесены целенаправленно и прицельно.

Ранее в Кузбассе нашли тело пропавшей девочки, ее убийцей может быть шестикратно судимый боец СВО.