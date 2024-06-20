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В МГМСУ прокомментировали задержания по делу о взятках

МГМСУ оказывает содействие следствию, на работе вуза эта ситуация не отразится

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В пресс-службе Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Минздрава России заявили, что оказывают содействие следствию по делу о взятках от студентов. Об этом сообщает РИА Новости.

В вузе подчеркнули, что в образовательном учреждении проводятся оперативные мероприятия. Там отметили, что это не отразится на работе образовательного учреждения, учебный процесс продолжится.

До этого стало известно, что доцент Российского университета медицины Минздрава России был задержан в рамках уголовного дела о получении взяток от студентов.

19 июня сообщалось, что в Москве прошли массовые задержания в медико-стоматологическом университете.

По данным источника, всего правоохранители направили в отдел МВД около 20 человек, среди них и студенты, и педагоги, в число последних вошел преподаватель стоматологического факультета.

О ситуации в правоохранительных органах узнали после того, как якобы одному из родителей не понравилась такая возможность сдать экзамен, поэтому он обратился в МВД.

Ранее в Турции арестовали студента, который использовал ИИ для сдачи экзамена.

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