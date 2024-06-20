«Королева марафонов» Блиновская получила новое взыскание

Блогер и известная организатор марафонов Елена Блиновская, которую обвиняют в отмывании средств и уходе от налогового контроля, не погасила задолженность перед судебными приставами в размере 2000 рублей. Об это сообщaет РИА Новости.

По информации, опубликованной на веб-сайте Федеральной службы судебных приставов, у Елены Блиновской имеются два невыплаченных долга.

Первая задолженность в размере 1000 рублей была зафиксирована 7 октября 2022 года по решению о взыскании исполнительного сбора Межрайонным отделением судебных приставов по взысканию административных штрафов №3 ГУФССП РФ по Москве.

Чуть менее чем через год, 27 сентября 2023 года, судебный пристав начал аналогичное исполнительное производство по второй задолженности в размере 1000 рублей.

Блогер Елена Блиновская заключила договоры с 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями, чтобы уйти от налогов, сообщил представитель Федеральной налоговой службы на заседании в девятом Арбитражном апелляционном суде.

Ранее защита Блиновской обвинила ФНС в незаконном начислении долгов.