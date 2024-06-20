Россиянам назвали самую полезную зелень

В зелени много клетчатки, благодаря чему она легко утоляет чувство голода, а также огромное количество витаминов и минералов. О том, какая зелень полезнее всего и как ее правильно употреблять, «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Одним из самых полезных видов зелени считается петрушка. В ней рекордное количество витамина С — почти в три раза больше, чем в апельсинах. И витамина К: чтобы получить дневную норму, достаточно съесть всего 10 г свежих листьев.

«Витамин К помогает крови сворачиваться, регулирует работу сосудов и сердца. Еще петрушка содержит калий — минерал, который поддерживает работу почек и надпочечников и укрепляет кости, — а также кальций и полезные для глаз витамин А и бета-каротин», — сказала эксперт Лаборатории «Гемoтест».

Укроп тоже значится в пятерке самых полезных съедобных трав. В нем содержится магний, кальций, железо и витамин С.

«Эти элементы ускоряют заживление ран и помогают укрепить иммунитет. Кроме того, укроп помогает переваривать тяжелую пищу и избавлять кровь от лишнего холестерина — одного из главных врагов сердечно-сосудистой системы. Также в укропе содержатся эфирные масла, которые благотворно воздействуют на кишечник, предотвращая спазмы» — рассказывает врач.

Третья по счету, но не по уровню полезности съедобная трава — зеленый лук. Как и репчатый, он помогает поддержать иммунитет и предотвратить серьезные последствия простуд.

«Перья лука содержат много витамина К и калия, важных для сердца и сосудов, а еще кальций и кремний — они влияют на здоровье костей. Также в нем много кобальта, который помогает усваивать железо и хорошо влияет на память», — сказала Кашух.

На четвертом месте стоит руккола — она содержит калий, магний и кальций. Эти элементы отвечают за крепость костей и нормализуют сердечный ритм.

«Также в рукколе много фолиевой кислоты, которая полезна для беременных и планирующих беременность женщин», — добавила эксперт.

Замыкает пятерку полезных трав тимьян (другое его название — чабрец), который содержит калий, кальций, марганец, витамины А, В и С. Его используют и как приправу к рыбе, мясу и овощам, и как основу для напитков.

«Эфирные масла этой травы помогают лечить кашель, уменьшить боли во время менструации», — рассказала врач.

Зелень можно употреблять в замороженном, сушеном, вареном и маринованном виде, но полезнее всего ее есть свежей: просто вприкуску с главным блюдом, нарезав в салат или сделав на ее основе соус. В горячее блюдо зелень лучше добавлять незадолго до подачи на стол: высокие температуры могут снизить ее полезные свойства, резюмировала гастроэнтеролог.

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