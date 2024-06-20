Россиянам рассказали о малоизвестной пользе персиков

Персики — это не только вкусный, но и очень полезный фрукт. В нем содержатся вещества, которые положительно влияют на здоровье и внешность, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

По ее словам, в первую очередь, это источник клетчатки. В 100 г персиков содержится до 3 г клетчатки.

«Как известно, клетчатка является сорбентом в кишечнике, она абсорбирует на себя все полезное и выводит ненужное, сама по себе она не переваривается, что идеально для худеющих, и хорошо формирует каловые массы. То есть, это отличная профилактика запоров. Кроме того, клетчатка в нашем толстом кишечнике является пищей для наших полезных бактерий», — рассказала Тихомирова.

Кроме того, в 100 г персиков содержится треть суточной нормы хрома и кремния. Кремний — это минерал, который очень важен для синтеза соединительной ткани, синтеза коллагена. А коллаген положительно влияет на кожу, волосы, зубы, ногти, суставы. Поэтому можно сказать, что кремний — минерал, который отвечает за красоту и за прочность костей, отметила специалист.

«Хром — это минерал, необходимый для правильного углеводного обмена. Если в организме мало хрома, то человек начинает переедать», — добавила диетолог.

При этом она обратила внимание, что злоупотреблять персиками не стоит, так как они, как и любые фрукты, являются источниками углеводов. В 100 г персиков содержится около 10 г углеводов.

«Поэтому если человек следит за фигурой, то не стоит съедать больше 200-400 г персиков. Все зависит от того, насколько у человека активный образ жизни. Если планируется какая-то физическая активность, то можно съесть 400 г. Если нет, — то около 200 г», — добавила Тихомирова.

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