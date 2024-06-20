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Стало известно, где в России чаще всего бронируют апартаменты

Россияне чаще всего бронируют апартаменты в Калининградской области

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Михаил Голенков/РИА Новости

Популярнее всего апартаменты в Калининградской области. Так, лидером стал Светлогорск, где 43% туристов, планирующих летний отдых, отдают предпочтение этому виду жилья. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Средняя стоимость ночи там равна 7 000 рублей. Второе место занял Зеленоградск (доля составляет 42%, 6 500 рублей в сутки), а третье — Калининград (40%, 5 500 рублей).

В топ-10 городов для летнего отдыха, где россияне часто бронируют апартаменты, вошли также Санкт-Петербург (доля — 27%, 6 000 рублей), Новосибирск (25%, 4 500 рублей), Новороссийск (24%, 4 600 рублей), Тюмень (23%, 3 900 рублей), Петропавловск-Камчатский (22%, 6 600 рублей), Екатеринбург (21%, 4 500 рублей) и Кисловодск 20%, 6 000 рублей).

Ранее выяснилось, что россияне в июле планируют отдыхать в Краснодарском крае и Абхазии.

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