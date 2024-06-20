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Больше половины россиян хотят современную планировку с разнесенными спальнями

Около половины владельцев квартир во вторичке хотят сделать перепланировку

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Shutterstock

Большинство опрошенных россиян выразили желание жить в квартирах с «умной планировкой»: объединенной кухней-гостиной, отдельной гардеробной и разнесенными спальнями. Существующей планировкой довольны около половины опрошенных. Это показало исследование ПИК, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Около двух третей опрошенных россиян хотели бы иметь в своих квартирах разнесенные спальни (комнаты, которые находятся в разных частях квартиры и не объединены общей стеной). Более половины из них (34%) считают, что это удобно для семей с детьми, еще 30% заявили, что так у каждого члена семьи будет личное пространство в квартире.

Почти половина респондентов (45%) также хотели бы иметь мастер-спальню (комната с собственной ванной, а иногда и гардеробной зоной).

Кроме того, около двух третей участников опроса выразили желание иметь объединенную кухню-гостиную: 35% желающих считают, что там можно собираться всей семьей, 30% — уверены, что такая планировка увеличит пространство в квартире.

Также 69% россиян заявили, что в квартирах им нужны отдельные гардеробные комнаты, из них 15% требуется не одно помещение для хранения одежды, а несколько.

По данным опроса, большинство респондентов уверены, что планировка влияет на чувство комфорта в доме — так считают 56% опрошенных россиян. Еще 16% участников опроса согласились с тем, что планировка влияет на удобство выполнения бытовых задач. 9% респондентов считают, что она оказывает влияние на отношения в семье, 7% — на психологическое состояние. Только 12% опрошенных убеждены, что планировка квартиры ни на что из перечисленного не влияет.

Почти половина опрошенных россиян, проживающих во вторичном жилье (48%), ощущают или ощущали необходимость проведения перепланировки в квартирах. Из них 26% заявили, что им требуется перепланировка, но нет возможности ее сделать, а 22% уже провели ее: изначальная была неудобной или не устраивала владельцев квартир.

Большинство желающих сделать перепланировку (57%) хотят снести стены и возвести новые. 27% ответивших намерены ограничиться сносом стен и ограждений, а 16%, наоборот, — их возведением.

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