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Пожилого россиянина могут выселить из квартиры из-за отсутствия брака с хозяйкой

В Новомосковске пенсионера могут выселить из квартиры, где он жил 30 лет

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Depositphotos

Пенсионера из Новомосковска могут выселить из квартиры, где он прожил 30 лет. Об этом сообщает «Тульские новости».

К возлюбленной мужчина переехал в 1997 году, но с ней россиянин официальный брак так и не заключил, несмотря на то, что вместе они прожили 30 лет. Пара помогала дочери женщины от первого брака и даже оплачивала свадьбу. Своя квартира у пенсионера была, но он ее продал и купил две детям от первого брака.

В октябре 2022 года у возлюбленной появились проблемы со здоровьем и оправиться она не смогла. Уже в 2023 году, по словам мужчины, дочь сожительницы от первого брака забрала у него банковскую карту, после чего стала оплачивать ему еду и коммунальные услуги. Наличных у него не было.

«Позже дочь и сын женщины подали на мужчину в суд, с требованием, чтобы того выселили из квартиры», – сообщается в публикации.

В результате суд встал на сторону семьи сожительницы, но пенсионер подал апелляцию.

Ранее в Иркутской области дедушку-блогера Папу Карло выселили из дома-мастерской.

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