На Черном море дельфины устроили захватывающее шоу для отдыхающих россиян. Об этом пишет RT со ссылкой на местные группы в соцсетях и публикует кадры с места событий.

По информации пабликов, эти морские млекопитающие пригнали косяк рыбы к берегу в станице Благовещенская.

Дельфины охотились на нее рядом с людьми. Отдыхающие на пляже были в восторге.

В Черном море обитают три вида дельфинов: афалина, дельфин-белобочка и обыкновенная морская свинья или азовка. Афалина и азовка внесены в Красную книгу Российской Федерации. О том, каких дельфинов удалось наблюдать очевидцам, не сообщается.

Накануне запутавшегося в сетях горбатого кита спасли российские специалисты в Баренцевом море. Животное запуталось в рыболовных сетях у побережья в районе села Териберка в Мурманской области. 11 июня сообщалось, что активисты прошли 120 км прибрежной территории Кольского полуострова в поисках горбатого кита Станислава, запутавшегося в сетях. Прибрежную территорию полуострова исследовали с помощью беспилотников и маломерных судов.

Ранее в Крыму спасли дельфина.