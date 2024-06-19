Названо число порций блюда «Лобио», сделанных фигурантами дела о массовом отравлении

Фигуранты дела о массовом отравлении людей фасолью, действовавшие в составе преступной группы, сделали более двух тысяч порций некачественного блюда «Лобио». Об этом пишет Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Фигуранты ... изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли посредством онлайн-магазина «Самокат» неограниченному кругу лиц», — отмечается в сообщении.

По данным следствия, действия правонарушителей привели к госпитализации 120 россиян, употребивших вышеуказанное блюдо в пищу. Врачи поставили пациентам диагноз «ботулизм».

19 июня Замоскворецкий суд Москвы избрал генеральному директору ООО «Локалкитчен» Антону Лозину, главе отдела качества ООО «Локалкитчена» Елене Машковой, директору компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину и повару Карима Норматова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток — до 15 августа 2024 года.

На производствах, где готовят фасоль для салатов, из-за которых россияне заболели ботулизмом, нашли многочисленные нарушения. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. По данным ведомства, одно из предприятий находится в промзоне, рядом со свалками отходов, в антисанитарных условиях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о попытке фигурантов дела об отравлении в Москве уничтожить улики.