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Москалькова предложила вернуть в РФ наказание за домашнее насилие

Москалькова заявила о необходимости вернуть в РФ наказание за домашнее насилие

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Depositphotos

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости вернуть наказание за домашнее насилие. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва».

В среду, 19 июня, верхняя палата российского парламента заслушала доклад о работе омбудсмена в 2023 году. В ходе мероприятия сенатор Людмила Нарусова задала уполномоченному по правам человека вопрос, считает ли она необходимым принять в стране закон о домашнем насилии.

«Мы в прошлом году получили больше обращений по данному поводу, чем в 2022 [году]. Это, конечно, не сотни, а несколько десятков жалоб. По каждому нам приходилось работать достаточно сложно», — сказала омбудсмен.

Она уточнила, что при отсутствии телесных повреждений и иных тяжких последствий доказать факт домашнего насилия довольно трудно. Тем не менее Москалькова посчитала необходимым вернуть наказания за подобные правонарушения.

До этого газета kp.ru опубликовала результаты социологического опроса, по которым 41% жителей РФ сталкивались с домашним насилием. Из них 25% заявили, что их хотя бы один раз в жизни били муж или жена. Еще 9% респондентов рассказали о домашнем насилии со стороны родителей.

12 июня депутаты от партии ЛДПР направили на рассмотрение в правительство страны пакет законопроектов, предполагающий ужесточение уголовной и административной ответственности за домашнее насилие. То же касается наказаний за клевету о подобных действиях.

Ранее в подмосковном Серпухове мужчина избил супругу на глазах у ребенка и прохожих.

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