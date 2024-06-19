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Суд арестовал директора компании-производителя фасоли «Савон-К»

Суд отправил под домашний арест директора производителя фасоли «Савон-К» Шина

Директор компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин арестован по делу о массовом отравлении людей едой из сервиса доставки «Кухня на районе». Замоскворецкий суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Таким образом, Шин пробудет под домашним арестом до 15 августа 2024 года.

Он обвиняется в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), а также в организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

Аналогичную меру пресечения суд избрал главе отдела качества ООО «Локалкитчена» Елене Машковой.

19 июня суд арестовал повара Карима Норматова. По версии следствия, подозреваемый по указанию руководителя компании «Савон-К» Шина готовил фасоль с нарушением требований безопасности при организации общественного питания.

Ранее в Москве было изъято свыше 60 тонн продукции, которая может вызвать ботулизм.

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