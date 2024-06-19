Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ ведут обстрел населенного пункта в Белгородской области

МЧС: ведется обстрел села Муром в Белгородской области со стороны Украины

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Муром в Белгородской области. Об этом сообщает МЧС по Белгородской области в своем Telegram-канале.

В министерстве призвали жителей спуститься в подвал. О последствиях атаки не сообщается.

19 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего пострадали двое мирных жителей. По словам главы региона, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение спины. Женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в травмпункт. Также осколками посекло 10 машин и 15 домов, отметил глава региона.

6 июня Гладков сообщал, что два украинских дрона-камикадзе повредили дом, коммерческое здание и автомобиль в селе Муроме Шебекинского городского округа.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами