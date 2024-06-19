ВСУ ведут обстрел населенного пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Муром в Белгородской области. Об этом сообщает МЧС по Белгородской области в своем Telegram-канале.

В министерстве призвали жителей спуститься в подвал. О последствиях атаки не сообщается.

19 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего пострадали двое мирных жителей. По словам главы региона, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение спины. Женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в травмпункт. Также осколками посекло 10 машин и 15 домов, отметил глава региона.

6 июня Гладков сообщал, что два украинских дрона-камикадзе повредили дом, коммерческое здание и автомобиль в селе Муроме Шебекинского городского округа.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.