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Обманутая мошенниками россиянка не послушала сотрудников банка и потеряла 1,5 млн рублей

В Челябинской области женщина доверилась мошенникам и потеряла 1,5 млн рублей

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Depositphotos

В Челябинской области женщина не послушала сотрудников банка, доверилась мошенникам и потеряла 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Агаповском районе. Неизвестные связались с женщиной и представились ей сотрудниками полиции. Они путем обмана убедили россиянку, что ее сбережения находятся под угрозой, и той необходимо перевести деньги на «безопасные счета».

Женщина последовала инструкциям злоумышленников и стала переводить деньги на их счета. При этом сотрудники банка предупредили россиянку, что ее могут обманывать, однако она не послушала работников финансового учреждения и перечислила мошенникам 1,5 млн рублей.

Спустя сутки она рассказала о произошедшем своей родственнице и тогда ей стало ясно, что ее обманули. Пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники при помощи одного фото повесили на москвичку восемь кредитов.

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