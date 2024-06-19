Участникам «Школы мэров» показали работу хозпредприятий Тульской области

При работе с жителями важно получать и анализировать обратную связь, опираясь на которую возможно корректировать действия руководства муниципалитета или региона в целом. Об этом в рамках образовательного модуля «Хозяйственная деятельность и развитие территорий», который проходит с 17 по 21 июня в Тульской области, заявил врио губернатора региона Дмитрий Миляев.

«Вы – ключевое звено, которое формирует отношение людей к представителям власти», — обратился он к участникам «Школы мэров».

Как отметил заместитель директора ВШГУ президентской академии Олег Кондратенко, в рамках программы ее участники познакомились с множеством кейсов в разных регионах страны, а также сформировали сообщество профессионалов, которое разбирается в огромных процессах и трудится на благо всей страны.

«Впереди завершающий модуль. Мы с командой ВШГУ подготовили особенную образовательную программу, на которой вы познакомитесь с коллегами из другого потока. Хочу сообщить, что мы начинаем формировать методическое пособие по результатам «Школы мэров», чтобы тиражировать знания для многих», — сказал он.

В свою очередь глава Тулы Илья Беспалов рассказал участникам об опыте управления городским хозяйством. При этом участников программы ознакомили с работой нового регионального ситуационного центра, а также продемонстрировали сквер возле Перинатального центра Тулы, при обустройстве которого учитывалось мнение населения.

Кроме того, слушатели побывали в современном мусороперерабатывающем заводе, где будет обеспечено до 528 рабочих мест.

Отмечается, что участников программы «Школа мэров» ждет завершающий образовательный модуль, где они представят инициативные проекты в абсолютно разных сферах.