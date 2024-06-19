Женщина выпала из окна на пятом этаже в Кургане

В Кургане женщина упала с высоты пятого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Область 45».

По информации Telegram-канала, 17 июня женщина выпала из окна жилого дома №108а на улице Кирова. В СУ СК России по региону сообщили, что спасти ее не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по факту произошедшего. На место выехал следователь следственного отдела по городу, детали и обстоятельства инцидента на данный момент выясняются.

Агентство Ura.ru сообщает, что выпавшая из окна женщина была пенсионеркой. Она упала с высоты пятого этажа.

До этого облокотившаяся на москитную сетку девочка выпала с третьего этажа волгоградской многоэтажки. Пострадавшая выжила, ее госпитализировали, подробности о состоянии ребенка не сообщаются. Как отметили в региональном МВД, это девятый подобный случай с начала лета.

Ранее в Уфе ребенок выпал из окна и получил серьезные травмы, пока взрослые пили чай.