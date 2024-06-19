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Россиянин попытался попасть на Евро-2024 и столкнулся с обвинениями в мошенничестве

Гражданина РФ, приехавшего на Евро-2024 в ФРГ, обвинили в мошенничестве

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Depositphotos

Россиянин не смог попасть на Евро-2024 из-за того, что его остановили при попытке въехать в Германию. Об этом сообщает Schengen.News.

Мужчина получил краткосрочную испанскую визу, но сам признался, что намерений ехать в страну у него не было. Бронь в местном отеле он отменил сразу же после того, как получил разрешение на въезд.

Вместо поездки в Испанию турист планировал отправиться в Мюнхен, чтобы посетить чемпионат. На это указывали билет и бронирование в отеле. В зону действия шенгенских виз мужчина попал через Швейцарию.

Федеральная полиция нашла у гражданина России €26 тысяч и семь смартфонов. Правоохранители обвинили туриста в мошенничестве, связанном с визой, незаконном въезде и проживании. Шенгенскую визу мужчины аннулировали, из Мюнхена он отправился в Москву.

В период Евро-2024 в Германии были введены временные проверки на границах. По данным главы министерства внутренних дел страны Нэнси Фазер, правоохранители предотвратили 900 попыток незаконного въезда в Германию.

Ранее в Нижегородской области иностранцы помогли нелегально пересечь границу с РФ более чем 1000 мигрантов.

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