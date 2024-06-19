Роспотребнадзор выявил 76 человек с симптомами ботулизма после обзвона

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве в ходе эпидрасследования в связи с заболеваемостью ботулизмом обзвонили 1034 человека. Об этом сказано на сайте ведомства.

По итогам обзвона выявлено 76 человек с симптомами ботулизма, пятеро госпитализированы, остальные взяты под медицинское наблюдение.

19 июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал повара Карима Норматова — первого обвиняемого по делу о массовом отравлении консервированной фасолью.

В этот же день сообщалось, что количество пострадавших от ботулизма нижегородцев увеличилось до 16.

До этого в Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 человек, вспышки фиксируются также в Казани и Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной вспышки стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее было названо блюдо, которое вывели из меню во «Вкусно — и точка» из-за проверок сырья.