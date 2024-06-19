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Пермячка, которая выгуливала ребенка на веревке, воспитывает детей с диагнозами

В Перми женщина, выгуливавшая ребенка на веревке, воспитывает еще троих детей

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В семье женщины, которая выгуливала мальчика на веревке, есть еще трое приемных детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника, у младших членов семьи диагностированы разные заболевания, в том числе и синдром Дауна. Помимо этих детей, у россиянки есть взрослый сын. Собеседник добавил, что перед передачей ребенка родителей и условия их жизни проверяют.

«Семья нормальная. Если бы это было не так, то детей бы не отдали под опеку», – поделился источник.

Он сделал акцент на том, что пинать ребенка нельзя. Тем не менее, собеседник не исключает, что у женщины «сдали нервы», так как воспитывать таких детей сложно.

При этом сообщается, что мать использовала специальное устройство, которое помогает держать ребенка рядом с собой и выглядит как веревка. По словам самой женщины, ребенок плохо видит и слышит, но у него достаточно сил, чтобы вырваться, поэтому она использовала устройство.

О произошедшем стало известно после публикаций в СМИ. На кадрах заметно, как россиянка ведет ребенка на веревке, и, когда он не слушается, начинает его пинать. В СК РФ возбудили уголовное дело.

Ранее россиянин истязал пожилую мать в бане.

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