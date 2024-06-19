Банда подростков жестоко избила промоутера из-за прически и футболки

В Волгограде 14-летнего промоутера из-за прически и футболки жестоко избила банда подростков. Об этом сообщает V1.ru.

По информации издания, инцидент произошел возле Ворошиловского торгового центра. Группа подростков напала на промоутера, раздававшего там листовки, и жестоко избила его. В конфликт несовершеннолетних не стал вмешиваться никто из прохожих. Кроме того, в магазине, листовки которого раздавал школьник, отказались вызывать полицию.

Причиной конфликта стало недовольство группы несовершеннолетних внешним видом промоутера. У юноши были длинные волосы и футболка с изображением первого солиста группы «Ария» Валерия Кипелова.

По словам пострадавшего, после произошедшего у него на голове образовалась гематома размером в шесть сантиметров, а также кровоподтеки на голове и десне. Школьник сообщил, что в магазине отказались предоставить записи с камер, мотивируя это тем, что они установлены не для безопасности сотрудников, а для работы.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего, а также предоставить доклад о предварительных и итоговых результатах расследования.

Ранее в Петербурге мужчина обратился к компании подростков на пляже и был избит ногами.