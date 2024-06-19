В России стартовал пятый сезон премии винных карт Russian Wine Awards 2024, рассказала сооснователь премии Влада Лесниченко на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, премия создана с целью привлечения внимания к российскому вину.

«У шеф-поваров есть свои премии, фестивали, они как рок-звезды, а сомелье остаются незаметными. Это упущение необходимо было преодолеть, и мы буквально на общественных началах запустили премию российских винных карт», — сказала она.

В первом сезоне приняли участие 200 ресторанов из 16 городов России, а в 2021 году – 450.

В пятом сезоне наклейки RWA смогут получить и винодельни.

Винный эксперт и составитель винных карт Владислав Маркин рассказал о создании винных карт и ошибках, которые допускают рестораторы, составляя их. Также Влада Лесниченко отметила, что очень часто ресторанное меню и винная карта живут в одном и том же заведении самостоятельными жизнями.

«Винная карта это большое искусство, которое еще и лежит на коммерции», — сказала она.

Основатель проекта AddWine Ион Оборочану рассказал о правильной подаче вина.

Также представитель ПСБ Наталья Кошелева рассказала о проблемах винодельческой отрасли. Она добавила, что ПСБ предлагает специальные программы финансирования винодельческой отрасли, а недавно банк выпустил новый продукт – цифровые финансовые активы на товар одной из российских виноделен.

Заявки на участие можно подать на сайте премии до конца августа 2024 года, а итоги премии будут подведены в конце октября – начале ноября этого года. Сооснователь премии Мария Гореславская особенно подчеркнула, что Russian Wine Awards – это не винный рейтинг, а премия винных карт.