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Курьеры-мигранты избили мужчину, заступившегося за девушку в Подмосковье

В Подмосковье курьеры-иностранцы избили мужчину, заступившегося за девушку

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Depositphotos

В Подмосковье мигранты, работающие курьерами, избили мужчину, который заступился за девушку. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел на одной из улиц в городе Люберцы. Четверо иностранцев избили мужчину. Причиной конфликта стало то, что тот заступился за девушку, к которой мигранты ранее приставали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сообщается, что агрессоры работают курьерами в одной из служб быстрой доставки. Участники конфликта в данный момент устанавливаются.

До этого россиянин до судорог избил сына, пока жена и дочь наблюдали за происходящим. Несмотря на то, что несовершеннолетний начал дрожать, мужчина продолжал наносить удары. В какой-то момент он под крики мальчика отправил супругу с девочкой домой. При этом прохожая сделала семье замечание, но мужчина стал на нее кричать.

Ранее в Башкирии юноши избили пенсионера ради кражи телефона и борсетки.

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