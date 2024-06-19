Мошенники при помощи одного фото повесили на москвичку восемь кредитов

В Москве мошенники оформили на женщину восемь микрозаймов, использовав одно фото. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, работающей косметологом и не подозревавшей ни о чем женщине внезапно стали звонить коллекторы с требованием вернуть долги. Когда москвичка запросила свою кредитную историю, то обнаружила, что на ее имя оформлено восемь кредитов, которые она не брала.

По словам женщины, она смогла выяснить, что аферисты завладели ее паспортными данными, взломали аккаунт на Госуслугах и повесили на нее микрозаймы. Мошенники оформили на ее имя виртуальную карту и сразу же снимали с нее взятые в кредит деньги.

Преступники подделали изображение паспорта москвички, чтобы пройти верификацию в банках. По словам женщины, там изображен ее паспорт, однако на фото в нем не ее лицо. Россиянка обратилась за помощью в полицию.

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