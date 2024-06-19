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Городские службы предупредили москвичей о резком ухудшении погоды

Московские службы попросили горожан быть осторожнее в период непогоды

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В Москве 20 июня ожидается очередное резкое ухудшение погодных условий, предупредил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Об этом сообщает столичный Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Синоптики прогнозируют, что в этот день сильный дождь с грозой будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20 м/с. Непогода сохранится в течение всех суток, при этом наиболее интенсивные осадки ожидаются в утренние и дневные часы.

В итоге может выпасть до 40 мм осадков, что выше половины месячной нормы, добавил заммэра.

В связи с этим москвичей призвали быть предельно внимательными на улице. Горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В мэрии также рекомендовали пешеходам не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, а также рядом с автобусными остановками и навесами.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в среду, 19 июня, температура воздуха будет выше обычного — на 4°С, что создаст июльскую атмосферу. При этом осадков не будет.

Тем временем россиянам назвали продукты, которые помогают организму справиться с жарой. По словам экспертов, в жаркую погоду в рацион необходимо включить определенные продукты, которые не только утоляют жажду, но и помогают организму справиться с высокой температурой воздуха: огурцы, спаржу, малину и киви.

Ранее психиатр объяснил, как жара влияет на психику человека.

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