В Госдуме поддержали проект об ужесточении правил продажи SIM-карт иностранцам

Комитет Госдумы по информполитике поставил вопрос о введении ограничения на число SIM-карт, которые работодатели могут выдавать своим сотрудникам-иностранцам. Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идет о проекте поправок в закон «О связи», которые, в том числе, вводят для иностранцев запрет оформлять на себя более 10 абонентских номеров», — уточнили в сообщении.

До этого в Сбере призвали запретить оформление SIM-карт по зарубежным ID-картам. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов обратил внимание, что

81% звонков мошенников совершается с помощью мессенджеров или через облачные АТС. По его словам, мошенники используют eSIM (электронная SIM-карта) и SIM-боксы, позволяющие одновременно звонить на тысячи номеров при помощи робота. Он подчеркнул, что SIM-карты необходимо продавать только по паспорту.

В середине июня в Хабаровске обнаружили «ферму» с sim-картами, которыми пользовалась СБУ.

Ранее в Москве мигрант задул свечи в храме и напал на прихожанку.