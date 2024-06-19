В России могут упростить процедуру признания юрлиц экстремистскими

Парламентская комиссия по расследованию преступлений украинских властей против детей посоветовала министерству внутренних дел и министерству юстиции упростить процедуру признания юридических лиц экстремистскими образованиями. Соответствующая рекомендация содержится в итоговом докладе комиссии.

«Рекомендовать... разработать упрощенные механизмы признания юридического лица экстремистским в особых случаях», — говорится в документе.

Доклад парламентской комиссии был рассмотрен Госдумой 19 июня. Помимо прочего, его авторы предлагают признать вооруженные силы Украины (ВСУ) и службу безопасности Украины (СБУ) террористическими организациями, а также включить информацию о преступных действиях Киева в учебники истории.

В марте вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко заявляла, что финальную версию доклада парламентской комиссии, которая расследовала преступления, совершенные украинскими властями против детей, направят в ООН и Межпарламентский союз.

Ранее бывших замминистра обороны Украины и замначальника генштаба ВСУ объявили в розыск.