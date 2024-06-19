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Власти Якутска пригрозили колонией жителям, которые жалуются на коррупцию

Власти Якутска пригрозили уголовными делами недовольным коррупцией жителям

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Shutterstock

В Якутске жителей, которые жалуются на коррупционеров, предупредили об ответственности за клевету. Об этом сообщили в административной комиссии мэрии Якутска.

В сообщении говорится, что в окружную администрацию города регулярно поступают жалобы на коррупционные нарушения. Власти считают, что «право граждан на обращения является важным инструментом и цивилизованным способом разрешения различных ситуаций», однако решили напомнить заявителям об ответственности за клевету.

Если информация о преступлениях, предоставленная в администрацию, не подтвердится, жители, оставившие жалобу, могут стать фигурантами дела о распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Виновным, заявили в административной комиссии, грозит штраф до 1 млн рублей или реальное лишение свободы на срок до двух лет. Власти Якутска утверждают, что к ответственности заявителя можно привлечь даже в том случае, если он оставил только устное сообщение.

Ранее российский чиновник обвинил автомобилистов в краже денег, предназначенных для ремонта дорог.

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