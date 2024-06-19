Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили под стражей

Судебная коллегия Мосгорсуда отклонила апелляцию на продление срока ареста четырем фигурантам уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Судебная коллегия... оставила без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Исломова А. И., Исломова Д. И., Исломова И. И., Касимова А. Х.», — говорится в сообщении.

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Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Помимо них, арестованы братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, а также Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода — их подозревают в финансировании теракта.

Ранее ФСБ заявила об установлении причастности военной разведки Украины к теракту в «Крокусе».