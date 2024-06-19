Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье женщина сделала тест на отцовство участника СВО ради выплат

Жительница Забайкалья попыталась доказать отцовство бойца СВО ради выплат

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Девушка из Забайкальского края сделала ДНК-тест, чтобы подтвердить, что отцом ее ребенка является участник специальной военной операции (СВО) на Украине, и начать получать выплаты от государства. В результате оказалось, что мужчина не является биологическим родителем, сообщили в пресс-службе Могочинского районного суда.

По информации инстанции, жительница региона и участвовавший в боевых действиях молодой человек встречались 1,5 месяца. Впоследствии они расстались, но вскоре после этого девушка узнала о своей беременности.

Она рассказала об этом бывшему возлюбленному, который решил не отказываться от ребенка и заявил о готовности платить алименты. Однако в декабре 2023 года мужчина получил ранение в зоне украинского конфликта, спасти его не удалось.

Так как родители ребенка не состояли в официальном браке, мать не могла получить положенные в таком случае выплаты от государства. Ей пришлось обратиться в суд, чтобы доказать право на материальную помощь.

Отец участника СВО дал согласие на проведение ДНК-теста. Тем не менее экспертиза показала, что его сын не приходится ребенку биологическим родителем.

На этом фоне суд отказал женщине в выплатах. Более того, ее обязали оплатить проведение молекулярно-генетической экспертизы.

Ранее правительство РФ поддержало проект о признании супругами гражданских жен бойцов СВО, не вернувшихся с поля боя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами