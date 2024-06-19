В Забайкалье женщина сделала тест на отцовство участника СВО ради выплат

Девушка из Забайкальского края сделала ДНК-тест, чтобы подтвердить, что отцом ее ребенка является участник специальной военной операции (СВО) на Украине, и начать получать выплаты от государства. В результате оказалось, что мужчина не является биологическим родителем, сообщили в пресс-службе Могочинского районного суда.

По информации инстанции, жительница региона и участвовавший в боевых действиях молодой человек встречались 1,5 месяца. Впоследствии они расстались, но вскоре после этого девушка узнала о своей беременности.

Она рассказала об этом бывшему возлюбленному, который решил не отказываться от ребенка и заявил о готовности платить алименты. Однако в декабре 2023 года мужчина получил ранение в зоне украинского конфликта, спасти его не удалось.

Так как родители ребенка не состояли в официальном браке, мать не могла получить положенные в таком случае выплаты от государства. Ей пришлось обратиться в суд, чтобы доказать право на материальную помощь.

Отец участника СВО дал согласие на проведение ДНК-теста. Тем не менее экспертиза показала, что его сын не приходится ребенку биологическим родителем.

На этом фоне суд отказал женщине в выплатах. Более того, ее обязали оплатить проведение молекулярно-генетической экспертизы.

Ранее правительство РФ поддержало проект о признании супругами гражданских жен бойцов СВО, не вернувшихся с поля боя.