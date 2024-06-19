Ректора ВГУ Ендовицкого отправили в СИЗО на два месяца

Ректора Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого отправили в СИЗО на два месяца по делу о взятке за диссертацию. Об этом сообщает портал «Вести Воронеж».

Соответствующее решение вынес Ленинский райсуд. По словам Ендовицкого, вместе с адвокатом он будет решать вопрос обжалования.

О задержании ректора ВГУ стало известно 17 июня. Мужчину взяли под стражу в Москве при попытке покинуть страну и улететь в Казахстан. Его доставили в Воронеж для проведения следственных мероприятий.

Предположительно, два года назад он заплатил 1,5 млн рублей, чтобы его жена Елена защитила диссертацию, которую она не писала. Перед началом заседания ректор заявил, что невиновен, а уголовное дело сфальсифицировано.

Посредником в даче взятки мог выступить заведующий кафедрой экономики и управления организациями экономического факультета ВГУ Юрий Трещевский. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 14 августа.

Ранее в Воронеже по подозрению в получении взятки задержали начальника исправительной колонии.